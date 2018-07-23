انقطاع في التزود بالمياه الشروب في بلديتي بولوغين وباب الواد بالعاصمة

ستعرف بلديتي بولوغين وباب الواد انقطاعا في التزود بالمياه الشروب اليوم الإثنين، بسبب الأشغال على مستوى محطة الضخ بفلاندر ببولوغين.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإن الإنقطاع سيكون اليوم الإثنين إلى غاية الرابعة من مساء نفس اليوم.

ويتعلق الأمر بشارع عقيل رحيم، شارع محمد عوالي، زهور مزياني، شارع محمد به، مهدي بن تومرت.

بالإضافة إلى شوارع، أرزقي ياسف، عمار لوناس، عمار غيدس، طريق دازي، شارع الإخوان صفاء، وشارع سيدي. ببلدية بولوغين.

أما فيما يخص بلدية باب الواد، فسيكون الإنقطاع على مستوى شارع عمار بن عيسى، وعبد القادر فاضل.

من جهتها سخّرت مصالح مؤسسة “سيال” صهاريج متنقلة من أجل ضمان تزويد المستشفيات والمؤسسات العمومية بالمياه.