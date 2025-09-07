انقطاع كابلات الاتصالات البحرية بالبحر الأحمر يعطل خدمة الإنترنت في آسيا

شهدت عدة دول في آسيا والشرق الأوسط اضطرابات في خدمات الأنترنت خلال الساعات الماضية، نتيجة تعرض عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر لانقطاع مفاجئ، ما أدى إلى بطء ملحوظ في الاتصال وصعوبة في الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، وفقًا لخبراء يوم الأحد. على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب الحادث، بحسب أسوشيتد برس.

وقد تأثرت دول مثل الهند وباكستان بشكل مباشر، حيث أبلغ المستخدمون عن بطء شديد في التصفح وارتفاع في زمن الاستجابة. كما طالت الاضطرابات بعض مناطق الخلي. نظرًا لاعتماد هذه الدول على الكابلات البحرية المارة عبر البحر الأحمر لربطها بالأسواق الأوروبية.

وكانت شركة مايكروسوفت، المزوّد الثاني عالميًا للخدمات السحابية بعد أمازون، أكدت أن خدماتها السحابية واجهت زيادة في زمن الاستجابة لبعض المستخدمين. لكنها لم تتوقف كليًا، وأوضحت أنها نجحت في إعادة توجيه حركة المرور عبر مسارات بديلة، لتقليل حدة الأزمة. وأشارت إلى أن الإصلاح الكامل للكابلات قد يستغرق وقتًا، نظرًا لتعقيدات العمل في البحر الأحمر.