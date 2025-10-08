ارتفعت حصيلة المصابين جراء حادث انقلاب حافلة الذي وقع صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -عين غراب، ببلدية رمضان جمال ولاية سكيكدة إلى 19 مصابا.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 05سا44د لأجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. حيث أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 10 أشخاص.

من جهتها أعلنت مصالح الدرك الوطني في حصيلة للحادث، والتي أكدت من خلالها إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور