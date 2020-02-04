انقلاب حافلة بسوق أهراس.. معظم الجرحى في حالة “جد خطيرة”

أفاد مدير الصحة والسكان بسوق أهراس، اليوم الثلاثاء، أن معظم جرحى انقلاب حافلة نقل المسافرين في حالة جد خطيرة.

وأضاف عبد الغني فريحة، كل الضحايا، قد تم إجلائهم إلى المستشفى الجهوي للولاية.

ووجه مدير الصحة، دعوة للمواطنين من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الضحايا.

وأوضح فريحة أنه تم في وقت سابق تحويل الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية المشروحة.

وبسبب خطورة الإصابات وصغر العيادة ونقص المختصين على وجه الخصوص تقرّر تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجهوي.

وحسب ما أفاد به البيان، فإن العدد بلغ 8 قتلى و25 جريحا، حسب الحصيلة الأولية.

واضاف البيان، أن الحماية المدنية سخرت 5 شاحنات و7 سيارات إسعاف و40 عون تدخل و15 ضابط.

ووقع الحادث، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تربط خط عنابة وسوق اهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحماية المدنية قامت بإسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى.