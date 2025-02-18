انقلاب شاحنة وسقوطها على سيارة بسطيف

سجلت مصالح الحماية المدنية، لولاية سطيف، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور على الطريق لوطني رقم 75 شرق المنطقة الصناعية سطيف.

حيث تدخلت نجدات المركز المتقدم للحماية المدنية عين تبينت بسطيف صبيحة اليوم على الساعة 06:57. من أجل حادث مرور

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث تمثل في انقلاب شاحنة وسقوطها على سيارة سياحية على الطريق لوطني رقم 75 شرق المنطقة الصناعية سطيف، دون تسجيل إصابات بشرية.

يشار أن الحادث نجم عن ارتفاع مفاجئ لصندوق مقطورة الشاحنة واصطدامه بلوح كبير علوي لإشارات التوجيه للطريق.

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