انهاء مبكر لمهام السفير الأمريكي بالمغرب

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الجمعة، عن انهاء مهام السفير الأمريكي ديفيد فيشر في المملكة المغربية.

ووفق ما نشرته على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية على موقع التواصل الإجتماعي، فقد استقبل رئيس الحكومة السفير الأمريكي الذي انهيت مهامه.

ويفتح هذا الانهاء المبكر لمهامه العديد من الأسئلة، حيث تم تعيينه في هذا المنصب يوم 16جانفي 2020 من طرف دونالد ترامب.

السفير الأمريكي الذي أنهيت مهامه هو رجل أعمال شغل منصب رئيس ومدير تنفيذي بسوبوربان كوليكشن هولدينغز.

وكان آخر نشاط رسمي قام به السفير، زيارة مدينة الداخلة المحتلة رفقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.