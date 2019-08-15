انهاء مهام غزالي زبير المكلف بمهمة رئاسة الجمهورية

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
تم، اليوم الخميس، توقيف كل من الأمين العام ببلدية السانية،ونائب المير، للاستماع إليهما في قضية مباركي المدير الولائي للوكالة العقارية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم إطلاق…
تمكنت قوة من الجيش من القضاء على نمر تمكن من الفرار من داخل حديقة تسلية يمتلكها أحد الخواص بمدينة تقرت.
وقد جرت عملية تمشيط ومطاردة للنمر…
اهتز حي 500 مسكن، بسطيف، اليوم، على فضيحة أخلاقية، بعد أن اعتدى كهل عمره 64 سنة، على معوقة ذهنيا.
الجاني جار الضحية، كان يترصد بالفتاة صاحبة…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)