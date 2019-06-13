انهاء مهام مدير اذاعة النعامة بسبب سوء التسيير واحالة عمّال على العدالة بتهم ملفقة

انهت المدير العام للاذاعة الوطنية نصيرة شريد، مهام مدير اذاعة النعامة، بسبب سوء التسيير عقب الاعتداءات التي عرفتها المحطة على احد الصحفيين من قبل رؤساء اقسام.

هذا الى جانب مظاهر التسييب والاهمال والحقرة، التي افقدت اذاعة النعامة بريقها، بعدما كانت مؤسسة رائدة في مجال الاعلام الجواري خلال سنوات ماضية.

وقد اشرف صالح سعيود، ممثل مديرية تنسيقية الاذاعات الجهوية، على تنصيب الطاهر شراد، الصحفي الوافد من سيدي بلعباس ،على راس الاذاعة الجهوية بالنعامة، في حضور العمال و الفرع النقابي و بعض المراسلين.

حيث تم التطرق الى المشاكل التي عرفتها المحطة، مع مطالبة العمال مرة الجهات المركزية بضرورة اقالة رؤساء الاقسام، من اجل الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة والقضاء على سياسة التسلط و الاعتداء على العمال .