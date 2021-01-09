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انهاء مهام مدير الخطوط الجوية الجزائرية ومسؤول الكاترينغ

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انهاء مهام مدير الخطوط الجوية الجزائرية ومسؤول الكاترينغ
بقلم أسماء.ع

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش.

كما تم إنهاء مهام مسؤول الكاترينغ في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء هذا القرار بعد قيام الشركة بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني.

واضاف البيان، أن الشركة لم تأخذ التوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للانتاج الوطني.

للإشارة، تم إنهاء وزير النقل لزهر هاني، وتكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.


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