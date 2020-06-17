انهاء مهام نائب جامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت

انهى مساء اليوم مدير جامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت مهام نائبه المكلف بالعلاقات الخارجية التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية الدكتور ق لحسن .

و علم من مصادر مطلعة ان مدير جامعة ابن خلدون البروفيسور عبد النبي ميموني قد عين الدكتور د قوادرية خلفا له.

وحسب ذات المصادر فإن نائب مدير الجامعة المنتهبة مهامه سبق و ان طلب اعفاؤه من منصبه لظروف خاصة.

وقد جرت مراسبم التنصيب مساء اليوم بحضور كل الطاقم الإداري للجامعة، حيث اثنى مدير الجامعة على نائبه السابق خلال فترة عمله على مستوى نيابة الجامعة مؤكدا ثقته الكاملة في ناىبه الجديد.