انهاء مهام 8 نواب رئيس في “سوناطراك”

تم إنهاء مهام 8 نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. حسب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والمؤرخ في 4 ربيع الثاني 1445 الموافق 19 أكتوبر 2023 .

كما أشار المرسوم الرئاسي، أن النواب الذين تم إنهاء مهامهم في هذا المنصب هم محمد سليماني مكلفا بنشاط الاستكشاف والإنتاج. أمين ملايكة، مكلفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، نصر الدين فتوحي مكلفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل. بعطوش بوطوبة، مكلفا بنشاط التكرير والبيتروكيمياء، فتيحة نفاح مكلفة بنشاط تسويق المحروقات. مجيد بن اعراب مسؤولا عن المالية، فتحي عرابي مسؤولا عن تطوير الأعمال والتسويق، رشيد زرداني مسؤولا عن الإستراتيجية والتخطيط والاقتصاد.