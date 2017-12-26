انهيارات الثلوج تخلف 3 قتلى بالألب السويسرية

قالت الشرطة السويسرية الاثنين إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في انهيارات جليدية منفصلة بمنطقة الألب السويسرية.

وتوفي رجل عمره 39 عاما خلال تزلجه قرب منطقة هوفاثورن بعد أن جرفه انهيار جليدي صباح أمس الإثنين.

وقالت الشرطة في في غرب سويسرا، إنها عثرت على جثة سائح فرنسي (31 عاما) مفقود منذ يوم السبت.

وفي حادث ونقلا عن الشرطة فإن امرأة كانت ضمن ثلاثة غطتهم ثلوج كثيفة خلال عاصفة في واليس يوم السبت قد توفيت.

كان الثلاثة يتنزهون على ارتفاع 2700 متر في منطقة سانت لوك عندما وقع الحادث.

وتمكن أحدهم من تحرير نفسه والاتصال بالطوارئ التي هرعت لإسعافهم.

ونقل الثلاثة بالطائرة إلى مستشفى حيث توفيت الأحد المرأة البالغة من العمر 29 عاما.