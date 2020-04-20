انهيارات جزئية وتسرب الأمطار لبعض المنازل بعدة ولايات بسب الاضطرابات الجوية

سجلت الحماية المدنية، وقوع انهيارات جزئية وسقوط أعمدة كهربائية، مع تسرب مياه الأمطار لبعض المنازل، نتيجة الاضطرابات الجوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية، اليوم الاثنين، خلال الفترة الممتدة من 19 أفريل الجاري وإلى غاية الثامنة صباحا من 20 أفريل، قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات.

وتمثلت العمليات، في امتصاص مياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات جراء ارتفاع منسوب المياه.

و قد سجلت هذه الوضعية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر بعض بلديات كل من ولايات أدرار، وبشار، ووهران ، والجزائر، وبومرداس والمدية والمسيلة وعين الدفلى وتيارت.

وقامت ذات المصالح بالعاصمة، بعدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار المتسربة للمنازل، على مستوى بلديات بوروبة، ورويبة، والحراش، والكاليتوس، وجسر قسنطينة وبئر خادم، والدار البيضاء.

في حين تم تسجيل إنهيار شرفة منزل بحي بورابة بعين البنيان، وكذا انهيار جزئي لمسكن قصديري بحي سي إسماعيل ببرج الكيفان، خلف إصابة شخص واحد.

و على صعيد آخر، قامت ذات المصالح، خلال الفترة المذكورة آنفا بـ 321 عملية تعقيم عامة عبر 43 ولاية من الوطن، مست منشآت و هياكل عمومية بالإضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع.

وسخرت المديرية العامة للحماية المدنية، ما لا يقل عن 1857 عون من مختلف الرتب، لهذه العمليات.

كما أحصت ذات المصالح، 360 عملية تحسيسية شملت 38 ولاية، ترمي إلى حث المواطنين على ضرورة احترام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.