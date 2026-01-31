انهيارات جزئية وسقوط عشرات الأشجار والأعمدة عبر عدة ولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية في حصيلة محينة إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، بتسجيل جملة من الخسائر المادية جراء التقلبات الجوية، شملت انهيارات جزئية للجدران وسقوط مئات الأشجار، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية الجزائر، سجلت بلدية حيدرة سقوط شجرة على الجدار الخارجي لسفارة فرنسا، مما أدى إلى انهيار جزئي للجدار.

كما شهدت ولاية البويرة سقوط صومعة مسجد مصنعة من الألمنيوم والبلاستيك. بالإضافة إلى سقوط 5 أشجار وخيوط كهربائية بعدة بلديات.

وعلى صعيد الطرقات الوطنية، تسببت الرياح القوية في عرقلة حركة المرور إثر سقوط أشجار وأعمدة إنارة.

ففي بجاية سقطت أسلاك كهربائية وأشجار على الطريق الوطني رقم 13، وفي تيزي وزو سقطت شجرة على الطريق الوطني رقم 73.

بينما سجلت ولاية برج بوعريريج سقوط أعمدة إنارة على الطريقين الوطنيين رقم 05 و45.

كما سجلت ولاية البليدة الحصيلة الأكبر من حيث سقوط الأشجار بـ 11 شجرة، تليها ولاية بومرداس بـ 10 أشجار و3 أعمدة كهربائية.

وفي تدخلات الإنقاذ، نجحت فرق الحماية المدنية بولاية تيارت في إخراج سيارة كانت عالقة في الأوحال بمنطقة عين قامصة.

فيما باشرت وحدات ولاية غليزان عمليات امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن ببلدية منداس.

كما سجلت ولايات باتنة، بسكرة، المسيلة، ميلة، وهران، وتيبازة حوادث مماثلة تراوحت بين سقوط لافتات إشهارية وأعمدة إنارة عامة، مما استدعى تدخلاً فورياً لتأمين المحيط.

أما في المناطق الشرقية والجنوبية، فقد سجلت ولاية الوادي سقوط 04 أعمدة كهربائية بقرية أكفادو.

وشهدت ولاية جيجل سقوط شجرة على خيوط كهربائية بالطريق الوطني رقم 43.

بينما تدخلت وحدات عين تيموشنت إثر سقوط شجرة على إسطبل ببلدية ولهاصة الغرابة. مؤكدة السيطرة على الوضع في جميع النقاط المتضررة.