انهيارات وانقاذ عائلات..هذه تدخلات الحماية حتى 12:00 سا
بقلم النهار أونلاين
سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية الأخيرة في عدة ولايات من الوطن على الساعة 12:00.
ولاية غليزان
بلدية غليزان
ارتفاع منسوب مياه واد الصفا مما أدى إلى تسرب المياه إلى حوالي 50 مسكن بحي سطال.
امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بعدة أحياء: البرمادية، شادلي، حمو، الطوب، دلاش، الانتصار.
امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكنين بوسط المدينة.
إخراج سيارة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بحي الزراعية - قنطرة الحمراء، على متنها شخصين في حالة جيدة.
العثور على جثة شخص (ذكر، حوالي 60 سنة) متوفي على بعد حوالي 300 متر بمحاذاة واد الصفا.
بلدية وادي الجمعة
ارتفاع منسوب مياه واد بن فمد
امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بالمكان المسمى القرية الفلاحية.
بلدية المطمر
ارتفاع منسوب مياه واد مينا.
بلدية بني زنطيس
امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بالمكان المسمى دوار أولاد زكري.
ولايـة الشلف
بلدية بوقادير
امتصاص مياه الأمطار من 11 مسكنًا بحي الزاوية.
إنقاذ عائلتين متكونتين من 10 أفراد كانوا محصورين داخل منازلهم.
بلدية تلعصة
امتصاص مياه الأمطار من داخل 10 مساكن بسبب تجمع المياه مع ارتفاع طفيف في منسوب واد بوخندق.
ولايـة تيارت
بلدية تيارت
امتصاص مياه الأمطار من داخل 3 مساكن بحي الملعب الجديد.
امتصاص مياه الأمطار من أمام مسكن بحي ابن باديس.
امتصاص مياه الأمطار من أمام عمارات بحي لاكادات وأمام مستودع لتربية الدجاج بطريق بوشقيف.
امتصاص مياه الأمطار من 6 مداخل عمارات بحي محمد جهلان.
ولاية المدية
بلدية المدية
امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكنين بحي عين الكبير وحي الحاج حمدي.
بلدية الشهبونية
انهيار جدار خارجي لمنزل بالمكان المسمى فرقة النعايم دون تسجيل خسائر بشرية.
ولاية عين الدفلى
بلدية سيدي الأخضر
امتصاص مياه الأمطار من داخل 5 مساكن بقرية سيدي عمار.
بلدية خميس مليانة
امتصاص مياه الأمطار من داخل مستودع تابع لمؤسسة لابال.
ولاية تيسمسيلت
بلدية برج بونعامة
إخراج حافلة فارغة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بدوار أولاد بلخلفة.
بلدية تيسمسيلت
انهيار جدار بطول حوالي 5 أمتار بجانب حي الإخوة حمدي دون تسجيل خسائر بشرية.
رابط دائم : https://nhar.tv/XyMI4