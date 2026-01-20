انهيارات وانقاذ عائلات..هذه تدخلات الحماية حتى 12:00 سا

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية الأخيرة في عدة ولايات من الوطن على الساعة 12:00.

بلدية غليزان

ارتفاع منسوب مياه واد الصفا مما أدى إلى تسرب المياه إلى حوالي 50 مسكن بحي سطال.

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بعدة أحياء: البرمادية، شادلي، حمو، الطوب، دلاش، الانتصار.

امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكنين بوسط المدينة.

إخراج سيارة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بحي الزراعية - قنطرة الحمراء، على متنها شخصين في حالة جيدة.

العثور على جثة شخص (ذكر، حوالي 60 سنة) متوفي على بعد حوالي 300 متر بمحاذاة واد الصفا.