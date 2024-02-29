انهيارات ومواطنون محاصرون.. هذه مخلفات التقلبات الجوية

تشهد العديد من ولايات الوطن، تقلبات جوية، على غرار تساقط أمطار جد غزيرة تراوحت بين 90 و100 ملم محليا، وتعدت في بعض المناطق 140 ملم، وتسجيل الثلوج على مرتفعات 900 و1000 متر. ومن جهتها، رفعت مصالح الحماية المدنية درجة التأهب من أجل التدخل لأي طارئ.

وافادت الحماية المدنية، أنها تدخلت اليوم الخميس، في ولاية البويرة، من أجل إنقاذ شخص كان محصور داخل سيارته بالطريق الوطني رقم 15 فج تيروردة.

وفي ولاية بجاية، وبالتحديد بلدية واد غير، فقد تم إنقاذ وإجلاء عائلة متكونة من 5 أشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمكان المسمى تامدة. وامتصاص مياه الأمطار من ساحة تعاونية الحبوب واد غير. والطريق الوطني رقم 12 مغلق بسبب ارتفاع مياه وادى كوزنت. كما تسبب الأمطار في تسرب المياه إلى منزلين بالمكان المسمى اعمارش.

وبولاية المدية، فقد سجلت الحماية، انجراف التربة أدى إلى تسرب للغاز من انبوب قطره 63 سم بحي ديار الشمس دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم إنقاذ شخص كان عالق داخل سيارته في الوادي بولاية ميلة .

وبالنسبة لولاية البليدة، فقد سجلت الولاية، ارتفاع منسوب الوادي أدى إلى تسربه لمحطة توليد الكهرباء بحي البور مفتاح.

وفي ولاية الجزائر، بالتحديد بلدية واد السمار، تم إجلاء شخص محصور داخل سيارته بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بمحور دوران كوسيدار. وفي ولاية برج بوعريريج، تم إجلاء 16 شخص كانوا على متن 7 سيارات بالطريق الوطني رقم 76 منطقة المدافع. كما تم إجلاء 4 أشخاص كانوا على متن سيارة بالطريق الرابط بين بلدية راس الوادي وبرج الغدير منطقة مزيطة. وبولاية جيجل، فشهد سد تابلوط الارتفاع منسوب مياه.

برناوي يكشف ما خلفته أمطار ليلة الأربعاء

ومن جانبه، قال نائب مدير مكتب التوعية والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، إن مصالحه لم تسجل، أمس الأربعاء، أي خسائر بشرية إثر التقلبات الجوية.

وأشار برناوي في تصريح للنهار، إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات وتسرب المياه للمنازل وتراكم الماء في الطرقات. كما قامت الحماية المدنية، بمساعدة وإجلاء العديد من المواطنين كانوا محاصرين في الأوحال والثلوج والمياه.

ففي ولاية باتنة –يضيف برناوي- فقد تم إجلاء شخصين داخل سيارة بسبب تراكم الثلوج. وبالأصنام والأخضرية، تم إجلاء 5 أشخاص على متن سيارتين. وكذا إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة بسبب ارتفاع الوادي الذي أدى إلى محاصرتهم داخل منزلهم.

أما في برج بوعريريج، فقد تم إجلاء 10 أشخاص كانوا عالقين داخل شاحنة و4 سيارات في الجعفرة. كما تم إجلاء 13 شخصا كانوا على متن 6 سيارات على مستوى الطريق الولائي رقم 42.

وبالنسبة لولاية المدية، فقد سجلت الحماية المدنية، خسائر مادية معتبرة، تمثلت في انهيارات جزئية لجدران المنازل والمنشآت العامة والخاصة.

وبخصوص العاصمة، فتم تسجيل انهيار في الجدران لبيت قصديري ببوزريعة، وانجراف التربة فوق بناية متكونة من طابق أرضي في الابيار. وانهيار جزئي لأرضية منزل متكون من طابق+1 مع تسرب المياه في الحراش.

كما خلفت الأمطار الغزيرة انجرافات للتربة وتساقط للحجارة الذي أدى إلى غلق بعض المحاور والطرقات.