انهيار أسعار الأورو والدولار في سوق «السكوار»..!

اختلالات كبيرة في قيمة العملات الأجنبية مقابل الدينار في ظرف أسبوع

100 أورو بـ20 ألف دينار و100 دولار بـ18 ألف دينار

فرحات آيت علي: «أتوقع تهاوي أكثر للأورو.. وهذا التراجع لن يؤثر على الاقتصاد»

«سيكون هناك تراجع في عدد الجزائريين الذين يقضون عطلهم بالخارج»

انهارت قيمة العملة الصعبة ممثلة في الأورو والدولار الأمريكي أمام الدينار الجزائري في السوق السوداء، حيث تراجعت قيمة 100 أورو لتصل إلى 20 ألف دينار جزائري.

وحتى أقل في بعض الولايات، فيما تراجعت قيمة 100 دولار لتصل إلى 18 ألف دينار جزائري، حيث تم تسجيل هذا التراجع الملحوظ في ظرف أسبوع واحد فقط وهذا لأول مرة منذ أكثر من سنة.

وكشفت الجولة التي قامت بها «النهار»، أمس، إلى سوق بور سعيد المعروف بـ«سوق السكوار» عن ركود في البيع والشراء للعملة الصعبة .

بعد تهاوي أسعار صرف الأورو والدولار بمستويات قياسية مقابل الدينار الجزائر الذي عرف ارتفاعا.

وحسب أسعار الصرف التي كانت متداولة إلى غاية يوم أمس، فقد سجّل سعر صرف 1 أورو ليصل إلى 200 دينار، في حين تراجعت قيمة 1 دولار لتصل إلى غاية 180 دينار.

في حين شهدت أسعار الصرف أقل من ذلك في بعض الولايات، وهذا في أقل من أسبوع، وهي المرة الأولى التي تنهار فيها أسعار صرف العملة الصعبة.

في السوق الموازية في الجزائر منذ أكثر من سنة بعد أن سجّل سعر صرف الأورو ارتفاعا قياسيا ورهيبا مقابل الدينار.