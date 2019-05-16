انهيار أسعار الدجاج في أسواق الجملة.. 140 دينار للكيلوغرام وكول يا ڤليل!

المربون يتكبدون يوميا خسائر كبيرة بسبب الفائض في الإنتاج

سعر اللحوم البيضاء لايزال مرتفعا في سوق التجزئة رغم الفائض في العرض

زبدي لـ النهار: «على الديوان الوطني للحوم اقتناء الكميات الفائضة وتخزينها لضبط الأسعار»

يتكبّد الفلاحون ومربو الدواجن يوميا خسائر كبيرة نتيجة الفائض في الإنتاج وصعوبة تسويق منتجاتهم.

خاصة بعد أن انهار سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج وبلغ 140 دينار في أسواق الجملة، مما تسبب في تلف كميات كبيرة من الدجاج.

وهو ما سيترتب عنه ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة، بعد توقف أغلب المربين عن مزاولة هذه المهنة، خاصة ونحن على أبواب موسم الاصطياف والأعراس والذي يشهد تزايدا في الطلب.

كشف رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن الجمعية تلقّت شكاوى عديدة من مربي الدجاج .

حول قلقهم من الفائض الكبير للدجاج وانهيار أسعاره في أسواق الجملة ببلوغها 140 دينار للكيلوغرام الواحد.

حيث أن هؤلاء المربين والفلاحين يجدون صعوبة في تسويق منتوجاتهم، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة تصل إلى 20 مليون سنتيم يوميا وتلف المنتوج.

وكانت منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، قد عبّرت عن قلقها الشديد لانهيار أسعار الدجاج في أسواق الجملة، وهو ما سيكون له انعكاسات كارثية على المستهلك على المدى المتوسط.

وجاء في بيان للمنظمة، بأن انكسار فئة المربين الصغار في السوق، وهي التي تمون ما نسبته 50 من المئة من الإنتاج الوطني.

ستؤدي على المدى المتوسط إلى نقص في الإنتاج نتيجة توقف أغلب المربين عن مزاولة هذه المهنة ونحن على أعتاب موسم الاصطياف، الذي يشهد تزايدا في الطلب على مادة الدجاج.

وتؤكد المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه على دعمها لهذه الفئة وتساند مطلبها لمصالح وزارة الفلاحة بتمكين هذه الفئة من بطاقة مربي .

تسمح له بالحصول على الصوص والعلف بأسعار معقولة. كما تناشد الديوان الوطني للحوم التدخل قصد اقتناء الكميات الفائضة الموجودة والقيام.

فيما بعد بعملية الضبط، حيث أن كسر الاحتكار في منتوج الصوص والأعلاف على المستوى الوطني سيسمح بإنقاص تكلفة إنتاج الدجاج بالنسبة للمربين.

مما سيضمن لهم هامش ربح مريح يغطي نفقاتهم ويعود عليهم بالفائدة، وبالمقابل يحافظ على توازنات سوق الدجاج وطنيا.