انهيار التربة في البويرة .. انتشال جثتي الضحيتين

أعلنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، عن انتشال جثة الضحية الأولى جراء انهيار التربة في ولاية البويرة. كما أشارت إلى أن الضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 47 سنة.

فيما تمكنت من انتشال الضحية الثانية وهو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 33 سنة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، على الساعة 13 سا 28 د من أجل إنقاذ شخصين من تحت الردوم. جراء انهيار التربة بمزرعة منصوري الشايب بلدية سور الغزلان ولاية البويرة.