انهيار بناية في باب الوادي..الوالي المنتدب يزور المصابين

توجه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، محمد حميدات، ليلة أمس الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي “محمد لمين دباغين”. وهذا للوقوف على حالة المصابين جرّاء انهيار بلاطة إسمنتية ببيت فوضوي في حي “جاييس” التابع لبلدية بولوغين.

للإشارة، أسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة، معظمهم من جنس اناث، حيث كن يقمن بواجب العزاء. فيما أفادت التقارير الطبية بأن جميع الحالات مستقرة، وتعاني جروحًا سطحية.

ورافق الوالي المنتدب خلال الزيارة كل من أعضاء اللجنة الأمنية، رؤساء المجالس الشعبية لبلديتي باب الوادي وبولوغين. ومدير المستشفى الجامعي.

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