انهيار بناية من 4 طوابق في القصبة بالعاصمة
استيقظ سكان القصبة، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار بناية من أربع طوابق .
وحسب المعلومات الأولية، فإن حادث انهيار البناية الهشة، لم يخلف أي خسائر بشرية.
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استيقظ سكان القصبة، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار بناية من أربع طوابق .
وحسب المعلومات الأولية، فإن حادث انهيار البناية الهشة، لم يخلف أي خسائر…
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