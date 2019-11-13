انهيار بناية من 4 طوابق في القصبة بالعاصمة

استيقظ سكان القصبة، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار بناية من أربع طوابق .

وحسب المعلومات الأولية، فإن حادث انهيار البناية الهشة، لم يخلف أي خسائر بشرية.