انهيار بناية من 4 طوابق في القصبة بالعاصمة

أخبار الجزائر
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انهيار بناية من 4 طوابق في القصبة بالعاصمة
بقلم النهار أونلاين

استيقظ سكان القصبة، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار بناية من أربع طوابق .

وحسب المعلومات الأولية، فإن حادث انهيار البناية الهشة، لم يخلف أي خسائر بشرية.

✅ انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق بالقصبة في العاصمة

✅ انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق بالقصبة في العاصمة

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mercredi 13 novembre 2019


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