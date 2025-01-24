انهيار بناية يثير هلع سكان القصبة بالعاصمة

انهارت، صباح اليوم الجمعة، بناية قديمة متكونة من أربعة طوابق، و مصنفة في الخانة الحمراء، ببلدية القصبة (الجزائر العاصمة)، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية أو مادية. حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد نسيم برناوي. أنه “تم اليوم الجمعة في حدود الساعة 10:20، تلقي بلاغ مفاده انهيار بناية قديمة غير مأهولة بالسكان متكونة من أربعة (4) طوابق. على مستوى 3 طريق حاج عمر، بلدية القصبة، دائرة باب الوادي بالعاصمة”.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ، تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، حيث لم يتم تسجيل أي خسار بشرية أو مادية”. مشيرا إلى أن “البناية مصنّفة في الخانة الحمراء”.