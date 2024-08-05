انهيار ثلجي يودي بحياة شخص واحد على الأقل وأربعة جرحى

توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون اليوم الاثنين بعد انهيار ثلجي في مونت بلانك دو تاكول (هاوت سافوي). إحدى قمم سلسلة جبال مونت بلانك.

وتوضح المحافظة أن “عدة مجموعات من متسلقي الجبال كانت تعمل في مكان قريب”. في المجموع، شارك 15 شخصا في هذا الحدث.

وتم إجلاء الضحايا، الذين تولت خدمات الطوارئ رعايتهم، إلى مستشفيات في سالانشيس وآنسي. ونجا عشرة أشخاص آخرين دون أن يصابوا بأذى، حسبما ذكرت المحافظة.

ولا يزال هذا التقييم مؤقتًا و”لا تزال المنطقة تحت الحماية” صباح يوم الاثنين. حسبما أشارت مقاطعة هوت سافوا أيضًا لموقع BFMTV.com.

وتم نشر نظام إنقاذ رئيسي تحت قيادة فصيلة الدرك الجبلية العالية (PGHM). بما في ذلك نشر مروحيات الدرك والحماية المدنية وفريقي كلاب ورجال إنقاذ من PGHM وSDIS.

وكان متسلقو الجبال يتسلقون جبل مونت بلانك عبر ما يسمى بطريق “3 مونت”، مرورا بمونت بلانك دو تاكول. ومونت موديت وأخيرا مونت بلانك. هذا الطريق أصعب قليلاً من الطريق الكلاسيكي الذي يوفر الوصول إلى مونت بلانك.

وقد أوصى المرشدون المحليون لعدة سنوات بعدم تسلق جبل مونت بلانك في وقت متأخر جدًا في الصيف، أي بعد 14 جويلية.

في الواقع، تحت تأثير تغير المناخ، تتزايد شلالات السراك وتمثل أكبر خطر في هذا الوقت من العام.