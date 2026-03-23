انهيار جزئي لجدار يُصيب 5 أشخاص بوهران

شهدت ولاية وهران، ليلة أمس، حادث انهيار جزئي لجدار خارجي على مستوى أحد المنازل الفردية.ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 23:28.عقب وقوع الحادث بشارع بوعمامة علي.ببلدية ودائرة وهران، حيث انهار جزء من جدار خارجي فوق سقف منزل ذي طابق أرضي.

وخلّف الحادث خمسة جرحى من كلا الجنسين. تتراوح أعمارهم. بين 10 و48 سنة، تعرضوا لإصابات خفيفة. حيث تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى. المحلي لتلقي العلاج.

وتبقى أسباب هذا الانهيار غير معروفة إلى غاية الساعة. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المختصة.