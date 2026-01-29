انهيار جزئي لمنازل وانقاذ عائلات..سقوط أشجار وأعمدة كهربائية أبرز تدخلات الحماية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها إثر التقلبات الجوية على الساعة 07 سا30 دقيقة.

ففي ولاية غليزان تم إخراج 7 عائلات وتحويلهم إلى مكان آمن، بسبب ارتفاع منسوب مياه واد مناصفة. ونفوق 45 رأس غن، و ارتفاع منسوب مياه واد مناصفة بلدية وادي السلام.

كما تم انقاذ ببلدية عين طارق عائلة محاصرة بجانب وادي واد ارهيو.

وببلدية عمي موسى تم إنقاذ شخص محصور داخل مدجنة بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي ارهيو

كما تم تسجيل في ولاية عنابة بلدية سرايدي سقوط عدة أشجار في ثلاث مواقع من البلدية.

وفي بلدية الحجار سقوط عمود إنارة تسبب في إنحراف شاحنة واصطدامها بشجرة.

وببلدية برحال سقوط شجرة على سلك كهربائي بوسط برحال

وفي البوني سقوط شجرتين في وسط المدينة.

في حين، تم تسجيل في ولاية سكيكدة بالتحديد في بلدية تمالوس سقوط أشجار على طول الطريق الوطني رقم 85. وكذا سقوط جدار منزل بحي الإخوة علوش بلدية سكيكدة، وسقوط شجرة على منزل فردي قديم بقرية لعزيلات بلدية القل.

كما تم تسجيل في ولاية تيبازة بالتحديد بلدية قليعة سقوط شجرة بطريق كركوبة.

وفي ولاية وهران بلدية طفراوي، سقوط عمود كهربائي بحي حمو علي .

بلدية ارزيو سقوط نخلة على سيارة بوسط المدينه.

كما تم تسجيل ولاية مستغانم ببلدية سيدي لخضر سقوط حائط لشرفة مسكن أرضي بحي محمد مهداوي

وببلدية خضرة سقوط شجرة على أسلاك كهربائية بدوار مساعيد.

أما في ولاية الجزائر بالتحديد بلدية برج الكيفان تم تسجيل سقوط شجرة داخل ساحة متوسطة.

بلدية باش جراح سقوط شجرة في الطريق بجنان مبروك.

وفي ولاية عين الدفلى ببلدية العبادية سقوط شجرة على مسكن بفرقة المهابيل.

كما تم تسجيل في ولاية الشلف بلدية الزبوجة سقوط سقف منزل فردي من البناء الجاهز بمنطقة تاهركوست.

وفي ولاية ميلة ببلدية وادي العثمانية سقوط عمود إنارة بحي بوسنة أحمد.

كما تم تسجيل في ولاية تلمسان بالتحديد بلدية سيدي الجيلالي سقوط جدار بناية في طور الإنجاز بوسط المدينة.

وفي ولاية تيارت بالتحديد بلدية تيارت تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل مسكن أرضي بحي كرمان.

كما تم ببلدية دحموني إخراج سيارة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بمنطقة الشطية على متنها 4 اشخاص حالتهم جيدة.

وفي بلدية سيدي علي ملال سجلت ارتفاع منسوب مياه واد ارهيو بقرية عزيوة.

كما سجلت الحماية ببلدية رحوية انحراف سيارة في مجرى وادي مع إنقاذ شخصين كانا على متنها بالطريق الوطني رقم 23 قرية تامدة. وإنقاذ عائلة حاصرتها مياه الأمطار في نفس القرية.

وفي بلدية السوقر تم إنقاذ شخص محاصر بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بمنطقة سيد العابد.

وفي ولاية تيسمسيلت ببلدية لرجام تم تسجيل إرتفاع منسوب مياه واد الكرارمة.

