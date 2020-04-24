انهيار رقم أعمال الوكالات السياحية بـ 100% وتسريح 30 ألف عامل في حال استمرار كورونا

عرف رقم أعمال الوكالات السياحية انهيارا غير مسبوقا، بنسبة مائة من المائة منذ تفشي جائحة كورونا فايروس كوفيد 19 في الجزائر وتوقف الرحلات الجوية.

كشف إلياس سنوسي، الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات السياحية اليوم الجمعة في حديث خص به “النهار أون لاين”، بأن الوضع الذي تعيشه الوكالات ازداد خطورة.

وأضاف أن هذا الوضع سيؤدي إلى تسريح 100 ألف عامل منهم 30 ألف يشتغلون بصفة مباشرة، بسبب غياب المداخيل منذ تاريخ 11 مارس الماضي وإلى غاية اليوم بعد توقف الرحلات الجوية وإلغاء عمرة رمضان بسبب تفشي كورونا.

وقد راسلت -يضيف المتحدث- النقابة الوطنية للوكالات السياحية الجهات الوصية، بما فيها الوزارة الأولى من أجل إعفاء أصحاب الوكالات من كافة الرسوم الضريبية والإشتراكات، حتى تتمكن من المحافظة على نشاطها وقاعدنها العمالية في مرحلة ما بعد الوباء.

وشدد نقيب الوكالات السياحية، على ضرورة استحداث ما يسمى بصندوق التضامن لإنقاذ الوكالات من شبح الإفلاس عند تسجيل كوارث.