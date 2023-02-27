انهيار عدد من الأبنية جراء زلزال اليوم بتركيا

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية اليوم الإثنين.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية،أن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة لأجل التدخل.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درج ولاية ملاطية بشرق تركيا ظهر اليوم الإثنين.

وكان مركز الزلزال منطقة ييشيل يورت في مالاطية، على عمق 9.96 كيلومتر ووقع في تمام الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في “المركز الوطني للزلازل” في سوريا، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي. تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.