انهيار عمارة ببشار.. لاخسائر بشرية وفتح تحقيق معمق في الحادث

أكد رئيس دائرة بشار، اليوم السبت أنه لم تم تسجيل أي خسائر بشرية جراء انهيار عمارة مكونة من أربعة طوابق والمتواجدة بحي 770 سكن طريق لحمر.

وفي تصريح للنهار، قال رئيس دائرة بشار أنه تم التدخل لإجلاء السكان من العمارة بعد وجود تشققات بها. كما تم التكفل بالعائلات و إعادة إسكانهم.

وأوضح ذات المسؤول أن والي الولاية أمر بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب سقوط العمارة. مضيفا أنه سيتم معاينة العمارات المحاذية للعمارة التي إنهارت ضمانا لسلامة قاطنيها.