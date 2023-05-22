انهيار عمارة في وهران.. ترحيل 20 عائلة إلى سكنات لائقة

قرر والي وهران، السعيد سعيود، ترحيل العائلات القاطنة بها حفاظا على أرواحهم. وهذا على إثر انهيار جزء من العمارة بـ03 شارع بغدادي بن محمود ليلة الجمعة 19ماي.

وبعد مباشرة الإجراءات الإدارية أشرف، اليوم الاثنين، رئيس دائرة وهران، رئيس بلدية وهران، مدير السكن والمكلف بالسكن بديوان الوالي على عملية ترحيل 20 عائلة. إلى القطب الحضري وادي تليلات موقع 3000 مسكن.

كما تم تسخير الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لانجاح العملية. في حين، تمت عملية هدم البناية.