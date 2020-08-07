انهيار فيلتين من 4 و5 طوابق.. الحماية المدنية تنشر حصيلة زلزال ميلة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة تضرر ما مجموعة 122 منزل من الهزة الأرضية التي سجلت نهار اليوم على الساعة 07 سا و15 د إلى غاية 18 سا و00 د.

و قالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها ان العملية لا زالت جارية وبدون خسائر بشرية لحد الساعة.

فبحي ميلة القديمة سجلت تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 16 منزلا قديما وبحي قصر الماء سجلت تشققات بالأعمدة والجدران لـ 05 منازل إسمنتية.

وسجلت بحي الخربة تشققات بالأعمدة و الجدران لأكثر من 50 منزل إسمنتي ومنزل بـ 05 طوابق إنهيار كلي و منزل بـ 04 طوابق إنهيار شبه كلي مع تشقق الطريق بمحيط عمراني بمسافة 500 م بفجوة 15 سم.

وبحي سيدي الصغير سجلت تشققات للأعمدة و الجدران لـ 11 منزل وبتحصيص بوالمرقة سجلت 02 منزل مهددين بالإنهيار غير مسكونين.

وبشارع القدس وحي عين كشكين سجلت 02 منزل بهما تشققات بالجدران والأعمدة و سقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 27 بلدية حمالة دائرة القرارم قوقة.

وبحي السيباري بلدية القرارم قوقة سجلت تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 11 منزلا وتشقق لجدران بعض المنازل

وبالمشتة بلدية زغاية دائرة وادي النجاء سجلت تشققات بالجدران و الأسقف لـ 05 منازل وبعض تشققات جدران المنازل والأعمدة بكل من بلدية التلاغمة وترعي باينان و بوحاتم و وادي العثمانية و شلغوم العيد وفرجيوة وعين الملوك..

وقامت مصالح الحماية المدنية بنصب خيم على مستوى الملعب البلدي بلقاسم بلعيد مع تخصيص 4 فرق متكونة من الحماية المدنية ومصالح البلدية ومصالح المراقبة التقنية للبناء لمعاينة المنازل.