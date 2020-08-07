انهيار فيلتين من 4 و5 طوابق.. الحماية المدنية تنشر حصيلة زلزال ميلة

أخبار الجزائر
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انهيار فيلتين من 4 و5 طوابق.. الحماية المدنية تنشر حصيلة زلزال ميلة
بقلم مصطفى.ق

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة تضرر ما مجموعة 122 منزل  من   الهزة الأرضية التي سجلت نهار اليوم على الساعة 07 سا و15 د إلى غاية 18 سا و00 د.

و قالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها ان العملية لا زالت جارية وبدون خسائر بشرية لحد الساعة.

فبحي ميلة القديمة سجلت تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 16 منزلا قديما وبحي قصر الماء سجلت  تشققات بالأعمدة والجدران لـ 05 منازل إسمنتية.

وسجلت بحي الخربة  تشققات بالأعمدة و الجدران لأكثر من 50 منزل إسمنتي ومنزل بـ 05 طوابق إنهيار كلي و منزل بـ 04 طوابق إنهيار شبه كلي مع تشقق الطريق بمحيط عمراني بمسافة 500 م بفجوة 15 سم.

وبحي سيدي الصغير سجلت تشققات للأعمدة و الجدران لـ 11 منزل وبتحصيص بوالمرقة سجلت  02 منزل مهددين بالإنهيار غير مسكونين.

وبشارع القدس وحي عين كشكين سجلت  02 منزل بهما تشققات بالجدران والأعمدة و سقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 27 بلدية حمالة دائرة القرارم قوقة.

وبحي السيباري بلدية القرارم قوقة سجلت تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 11 منزلا وتشقق لجدران بعض المنازل

وبالمشتة بلدية زغاية دائرة وادي النجاء سجلت تشققات بالجدران و الأسقف لـ 05 منازل وبعض تشققات جدران المنازل والأعمدة بكل من بلدية التلاغمة وترعي باينان و بوحاتم و وادي العثمانية و شلغوم العيد وفرجيوة وعين الملوك..

وقامت مصالح الحماية المدنية بنصب خيم على مستوى الملعب البلدي بلقاسم بلعيد مع تخصيص 4 فرق متكونة من الحماية المدنية ومصالح البلدية ومصالح المراقبة التقنية للبناء لمعاينة المنازل.


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