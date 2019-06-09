انهيار قبر يكشف بقاء الجثة على حالتها منذ 30 سنة بالوادي

عاشت بلدية “إميه ونسة”، غرب الوادي، على وقع حادثة غريبة، ليس لها أي تفسير، سوى أنها إعجاز من الخالق سبحانه وتعالى.

أين وقف متطوعون، لتنظيف مقبرة البلدية، وبعد قيامهم بعملية تنظيف المقبرة وإزالة الأتربة الزائدة منها، صادفهم قبر انهار جزء منه على صاحبه.

ليبادر العمال إلى إعادة فتحه، وإزالة الغطاء الذي أصبح غير صالح ولا يتحمل ثقل الأتربة فوقه.

وبعد فتحهم للقبر، تبين أن الجثة بقيت كما هي، وكأنها دفنت قبل ساعات فقط، كما أن الكفن كان ناصع البياض.

وعند التحقق من هوية الميت، تبين أنها تعود إلى تاجر من المنطقة، توفي سنة 1991.د

ومنذ ذلك الوقت إلى غاية اليوم، بقيت جثة ذلك التاجر، على حالها، دون أن تتحلل أو حتى تتسخ.

وهو ما أحدث حالة من التعجب والاستغراب، والوقوف حقيقة أمام آية من آيات الله، تستدعي لإعادة التدبر.

وتم بحضور أبناءه، غلق القبر من جديد، دون ذكر هوية الميت وكشف مكانه، حتى لا يتخذ قبره مزارا لضعفاء العقيدة.