انهيار مبنى في البحرين يخلف إصابة 20 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني يتعامل مع حادث انهيار مبنى، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا بجروح.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر” أن مبنى سكنيا قديما من طابقين انهار في منطقة السلمانية.

وباشر ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف، الإجراءات لإنقاذ المصابين.

وأضافت الوزارة أن “المعلومات تؤكد نقل 20 مصابا للمستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة”.

وذكرت الوزارة أن جهود إنقاذ المصابين مستمرة، ويجري “تفعيل خطة الايواء وتأمين المباني المحيطة”.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانهيار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز.