انهيار مرتقب لمنطقة شنغن

يدعو ستيفان لوفت، باحث الهجرة في بريمن، إلى تغيير جذري في نظام سياسة اللجوء الأوروبية. لكن ليس لديه أمل كبير في حدوث ذلك. وفي رأيه أن ألمانيا ليست وحدها التي تعاني من الافتقار إلى الإرادة السياسية للتعامل مع الأزمة.

إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من السيطرة على أزمة الهجرة قريبًا، يتوقع باحث الهجرة في بريمن ستيفان لوفت. أن تتنافس دول الاتحاد الأوروبي على أسوأ شروط اللجوء.

ومن أجل حماية أنفسهم، فإن المزيد والمزيد من الدول “تقوض بعضها البعض من حيث الدولة. التي يمكن أن تخلق أسوأ الظروف لطالبي اللجوء من خلال أنواع مختلفة من القيود”. كما قال الباحث الذي يدرس في جامعة بريمن في المجلة الشهرية. تيتشيس انسايت.

وفي الوقت نفسه، يتوقع لوفت أن يفشل الاتحاد الأوروبي أيضًا بدون ضوابط داخلية. إذا لم يكن من الممكن تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية أو في بلدان ثالثة وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. “إذا استسلم الاتحاد الأوروبي لهذا الأمر أو ظلت جهوده غير ناجحة، فسوف يتعين حتماً أن تكون. هناك ضوابط أكثر شمولاً على الحدود الداخلية مما لدينا بالفعل اليوم. ومن ثم فإن منطقة شنغن الخالية من السيطرة ستصبح تاريخاً طالما استمرت هجرة اللجوء الجماعية إلى الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتزايد الضغوط من أجل تقييد اتفاقية جنيف للاجئين مرة أخرى بأصولها. وتحديداً تنظيم قانون اللجوء في أوروبا. وللقيام بذلك، لا بد من “إعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل نهاية الستينيات. عندما كان لا يزال أداة لمنح الحماية حصرياً للاجئين داخل أوروبا. والتي أصبحت للأسف ضرورية بشكل عاجل مرة أخرى بسبب الحرب في أوكرانيا”. وهذا لا يستبعد القبول الطوعي للاجئين من أجزاء أخرى من العالم على أساس إعادة التوطين. أو ما يسمى ببرامج “إعادة التوطين” بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم اقتصادياً المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول غير الأوروبية. مخيمات اللاجئين التي يمكن إيواء اللاجئين فيها.