انهيار مسكن بباتنة.. ارتفاع الحصيلة إلى قتيلان و14 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس بالمكان المسمى طريق تازولت، ببلدية باتنة والذي تمثل في انهيار مسكن من ثلاث طوابق، إلى وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن القتيلان يبلغان من العمر 46 و 52 سنة. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المحلي.

فيما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 80 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما أكدت المصالح نفسها، أن عمليات البحث وتأمين مكان الحادث لا تزال متواصلة.

