انهيار سكنات قصديرية بحي الصنوبر بوهران.. مراد يترأس إجتماعا بمقر الولاية

يترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اجتماعا بمقر ولاية وهران حول حادث انهيار سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط.

وحضر الإجتماع أعضاء الوفد الوزاري المرافق له ، وسمير شيباني والي وهران، والسلطات المحلية، والأمنية، نواب البرلمان. وكذا المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، مدراء الهيئة التنفيذية، وكذا ممثلين عن السكان للمتضررين.

وخصص الاجتماع لاتخاذ الاجراءات اللازمة إثر حادث انزلاق التربة بحي الصنوبر بالمكان المسمى أرض شباط. والذي خلف 4 قتيلا و 13 جريحا.

وأكد مراد أن الوفد الوزاري تنقل الى وهران بأمر من رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحة المصابين ومؤازرة العائلات التي فقدت ذويها.

كما جدد وزير الداخلية حرص رئيس الجمهورية يحرص على كرامة المواطن وعيشه الكريم.

وخلال الإجتماع أكد وزير الداخلية انه سيتم إيجاد الصيغة الأنسب للقيام بإعادة إسكان المواطنين المتضررين. كما سيتم ترحيل العائلات المتواجدة في خطر سيكون ابتداء من اليوم مع هدم السكنات التي تشكّل خطرا.

وبالمناسبة أكد مراد انه على ممثلي السكان أن يكون لهم دور ايجابي مع السلطات العمومية للوقوف مع اللجان التي ستعمل على تشخيص وتحديد المصنفين منهم في حالة خطر.

ودعا ممثلي السكان الى ان يكون لهم دور ايجابي مع السلطات العمومية الوقوف مع اللجان التي ستعمل على تشخيص وتحديد المصنفين منهم في حالة خطر.

وشدد وزير الداخلية كذلك على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حوادث مماثلة.

للإشارة أن الوفد الوزاري الذي حلّ بوهران، مكوّن من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي،وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، المدير العام للأمن الوطني علي بداوي،المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف،الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية علي بولرباح.