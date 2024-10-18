انهيار عمارة بأكملها في بشار.. ووزير السكن يترأس اجتماعا طارئا

انهارت، سهرة اليوم الجمعة، عمارة بأكملها، بحي 770 مسكناً بولاية بشار. ولحسن الحظ لم تخلّف خسائر بشرية.

وحسب معلومات “النهار أونلاين”، جاء سقوط العمارة بحي 770 مسكن. بعد خروج كل سكانها صباحاً.

وأكدت الحماية المدنية أن مصالح الولاية تدخلت صباحا وقامت بإجلاء كل العائلات من العمارة التي كانت تشكل خطراً عليهم.

وفور الحادث، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا طارئا. خصص لبحث تداعيات حادث انهيار عمارة بحي 770 مسكن، طريق لحمر بولاية بشار.