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ان صالح: حريق يتلف حوالي 300 نخلة

بقلم حاجي عبد الرزاق
ان صالح: حريق يتلف حوالي 300 نخلة
حريق
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لولاية انصالح مدعومة بفرقة من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل في حدود الساعة 15و 34 د، من أجل إخماد حريق بستان نخيل بمنطقة البركة .

الحريق أسفر في حصيلته الأولية عن إحتراق حوالي 300 نخلة وما تزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق التي تزيد الرياح القوية من نشوب نيرانه .

العملية تم تسخير لها 36 عون من مختلف الرتب،

و تم تسخير كذلك 5شاحنات وأليات إطفاء بمختلف الأحجام و سيارة إتصال.

وتبقى عملية الإطفاء متواصلة لحد الساعة.

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