ان صالح: حريق يتلف حوالي 300 نخلة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لولاية انصالح مدعومة بفرقة من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل في حدود الساعة 15و 34 د، من أجل إخماد حريق بستان نخيل بمنطقة البركة .

الحريق أسفر في حصيلته الأولية عن إحتراق حوالي 300 نخلة وما تزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق التي تزيد الرياح القوية من نشوب نيرانه .

العملية تم تسخير لها 36 عون من مختلف الرتب،

و تم تسخير كذلك 5شاحنات وأليات إطفاء بمختلف الأحجام و سيارة إتصال.

وتبقى عملية الإطفاء متواصلة لحد الساعة.