ان صالح.. وفاة شخصين في انقلاب شاحنتين
لقي شخصان حتفهما في حادث اصطدام بين شاحنتين، بالطريق الوطني رقم 1 بولاية ان صالح اتجاه تمنراست.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية إن صالح اليوم الجمعة، على الساعة 00ساو 30د من أجل حادث مرور مميت، وقع بالطريق الوطني رقم01 على بعد 50كلم جنوب الوحدة الرئيسية، إتجاه ولاية تمنراست.
وفي هذا السياق، تمثل الحادث في إصطدام شاحنتين وإنقلاب أخرى، الشاحنة الاولى من نوع فولفو ذات مقطورة محملة بقطع من الرخام، في حين الشاحنة الثانية من نوع إسيزي بلاطو، كانت محملة بـ 67 رأس من الغنم، منها 50 ميتا وكمية من الأعلاف وحزم من التبن.
بالمقابل أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين، وإصابة آخر من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم ما بين(32-39) سنة.
حيث تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية، ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى إن صالح، بينما تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث.
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كما توفي 11 شخصا، وأصيب 251 أخرين بجروح على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، اليوم الخميس، سجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى، بوفاة 4 أشخاص وإصابة شخص أخر بجروح.
الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى سيدي بوبغلة ببلدية عين السلطان.
كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، وفاة شخصين غرقا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.
وسجلت هذه الحوادث، على مستوى ولاية مستغانم بشاطئ المقطع بلدية فرناكة، وولاية سكيكدة بشاطئ سقاي بلدية كركرة.
وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 16 حريقا من الغطاء النباتي.
حيث تم تسجيل 5 حرائق غابات، وحريق أدغال وكذا 10 حرائق محاصيل زراعية، بـ13 ولاية.
ومن بين هذه الولايات، بجاية، وتيزي وزو، والمدية، وسوق أهراس، وتيبازة. وكذا أم البواقي، وبشار، وتلمسان، وتيارت، وسيدي بلعباس ، والمسيلة، معسكر وتيسمسيلت.
وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 18 هكتار من الغابات، و2 هكتار من الأدغال إلى جانب 2500 حزمة تبني 110 شجرة مثمرة.
وبالنسبة لوضعية حرائق الغابات، تؤكد الحماية المدنية أنه إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من نهار اليوم، كل الحرائق أخمدت.