ان صالح.. وفاة شخصين في انقلاب شاحنتين

لقي شخصان حتفهما في حادث اصطدام بين شاحنتين، بالطريق الوطني رقم 1 بولاية ان صالح اتجاه تمنراست.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية إن صالح اليوم الجمعة، على الساعة 00ساو 30د من أجل حادث مرور مميت، وقع بالطريق الوطني رقم01 على بعد 50كلم جنوب الوحدة الرئيسية، إتجاه ولاية تمنراست.

وفي هذا السياق، تمثل الحادث في إصطدام شاحنتين وإنقلاب أخرى، الشاحنة الاولى من نوع فولفو ذات مقطورة محملة بقطع من الرخام، في حين الشاحنة الثانية من نوع إسيزي بلاطو، كانت محملة بـ 67 رأس من الغنم، منها 50 ميتا وكمية من الأعلاف وحزم من التبن.

بالمقابل أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين، وإصابة آخر من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم ما بين(32-39) سنة.

حيث تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية، ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى إن صالح، بينما تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث.

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