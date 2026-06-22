ان قزام.. قتيل و6 جرحى في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرين في حادث مررو وقع اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين ولاية ان قزام ودائرة تين زواتين (على بعد 10 كلم)، ببلدية تين زواتين.

وأوضحت مصالح الحماية المذنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 117. الرابط بين ولاية ان قزام ، حيث خلف وفاة شخص ( في عين المكان تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة، قُدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونُقل المصابون إلى مستشفى تين زواتين.

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