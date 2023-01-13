ان قزام: وفاة إمراة وإصابة عوني الحماية المدنية إثر حريق متبوع بإنفجار لمنزل

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ان قزام لإخماد حريق متبوع بإنفجار مسكن عائلي بحي الريفي الغربي بلدية ودائرة ان قزام.

وحسب ذات المصالح الحادث وقع في حدود الساعة 18ساو10د إثر حريق متبوع بإنفجار لمسكن عائلي مكون من 4 غرف به كمية مخزنة من براميل البنزين بحي الريفي الغربي.

الحادث خلف وفاة إمراة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة جراء اختناقها بالدخان المنبعث من الحريق. وكذا إصابة عريف من الحماية المدنية 41 سنة بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين و حروق من الدرجة الأولى في الوجه.

كما خلف الحريق اصابة رقيب من الحماية المدنية على مستوى الكتف الايمن وضيق في التنفس اثناء التدخل لإنقاذ الضحية المحصورة عقب الإنفجار.

أين تم اسعافهم ونقلهم على جناح السرعة لمستشفى ان قزام. فيما نقل المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث من ذات المستشفى.