ان قزام..10 سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في المواد الغذائية الأساسية

أصدرت محكمة ان قزام، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بـ 10 سنوات حبس نافذ، في حق شخص مع ايداعه الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات المتمثلة في البضاعة ووسيلة النقل.

وذلك في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم متابعة المدعو (أ.ع) عن طريق اجراءات المثول الفوري، ليتم اصدار حكم يقضي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

مع ايداعه الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات المتثملة في البضاعة ووسيلة النقل.

كما تم متابعة شخص اخر (ح.ح) قاصر بموجب عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث الذي امر بإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية بتمنراست الجناح الخاص بالأحداث بعد سماعة عند الحضور الأول.