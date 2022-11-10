ان قزام..10 سنوات حبسا نافذا في حق مضارب في المواد الغذائية الأساسية

أصدرت محكمة ان قزام، اليوم الخميس، حكما يقضي بـ 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة في حق متهم في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم متابعة المدعو (ح.ع.م) عن طريق اجراءات المثول الفوري، ليتم اصدار حكم يقضي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار جزائري، مع ايداعه الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات المتثملة في البضاعة ووسيلة النقل.