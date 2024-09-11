اهتراء الواجهة البحرية صلامندر.. مصالح ولاية مستغانم تُكذّب

فندت مصالح ولاية مستغانم صحة صور متداولة على “فيسبوك” تزعم اهتراء الواجهة البحرية صلامندر، رغم القيام بأشغال تهيئة خارجية.

وأكدت مصالح ولاية مستغانم، في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الصور لا أساس لها من الصحة، وهي مغلوطة وليس لها علاقة بالواجهة البحرية صلامندر بمستغانم.

وأوضحت المصالح ذاتها أن الصور تتعلق بمشاريع قديمة أنجزت في مواقع أخرى لا تخص موقع صلامندر. كما أن مشروع تهيئة الواجهة البحرية صلامندر قائم وفي حالة جيدة.

ولهذا تدعو المصالح ذاتها المدونين إلى توخي الموضوعية والصدق في نقل المعلومات من المصادر الموثوقةـ وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

كما تحتفظ المصالح المؤهلة بحقها في طلب جبر ما يلحقها من ضرر معنوي.