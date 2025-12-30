اهتمام تركي بخدمات بوداوي

دخل الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، دائرة اهتمام نادي بشكتاش التركي، الذي يواصل تحضيراته مبكرًا لفترة الانتقالات الشتوية.

سعيًا لتعزيز خط الوسط بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة الفنية والبدنية خلال النصف الثاني من الموسم.

ويعَدُّ بوداوي، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في نادي نيس الفرنسي، حيث يواصل تقديم مستويات مستقرة في الدوري الفرنسي. وخلال الموسم الجاري، شارك اللاعب الجزائري في 13 مباراة ضمن منافسات “الليغ 1”، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة، إلى جانب أدواره المهمة في الاسترجاع، بناء اللعب، والضغط العالي.

ويتميّز بوداوي بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في وسط الميدان، إضافة إلى قوته البدنية وانضباطه التكتيكي. وهي صفات تتماشى مع متطلبات الكرة التركية، ما جعله خيارًا مطروحًا بقوة لدى إدارة بشكتاش، وفقا لما كشفه موقع “trtspor” التركي.

ويرتبط لاعب “الخضر” بعقد مع نيس إلى غاية صيف 2027، ما يمنح النادي الفرنسي موقفًا تفاوضيًا قويًا. غير أن اهتمام بشكتاش يعكس القيمة الفنية التي بات يتمتع بها بوداوي في السوق الأوروبية. خاصة بعد خبرته المتراكمة في الدوري الفرنسي ومشاركاته الدولية مع المنتخب الجزائري.

ويبقى مستقبل هشام بوداوي مرهونًا بتطورات المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. في ظل طموحه لمواصلة التطور واللعب في مشروع رياضي يتيح له المنافسة على أعلى المستويات، سواء مع نيس أو عبر خوض تجربة جديدة خارج “الليغ 1”.