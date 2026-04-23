اهتمام جدي من روما بمدافع “الخضر” بلغالي

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات جدية من نادي روما الإيطالي للتعاقد مع الظهير الأيمن الجزائري، رفيق بلغالي، لاعب هيلاس فيرونا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما أورده الصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، فإن إدارة روما أبدت اهتمامًا كبيرًا بخدمات اللاعب. وتم بالفعل إخطار ناديه الحالي بهذه الرغبة.

وأضاف المصدر ذاته أن مناقشات إيجابية جرت بين مسؤولي الناديين في الفترة الأخيرة. من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال بلغالي إلى صفوف “الجيالوروسي” هذا الصيف.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب الجزائري في الدوري الإيطالي. ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية تسعى لتعزيز صفوفها بعناصر شابة وواعدة.