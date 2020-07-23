اهتمام “ريال مدريد” بـ “عطال” يُخلط حسابات “البياسجي” !

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن اهتمام نادي “ريال مدريد” بالنجم الجزائري “يوسف عطال”، قد أخلط حسابات “باريس سان جيرمان”.

النادي الفرنسي، كان يريد التعاقد مع الجزائري مقابل 20 مليون أورو، غير أن اهتمام “ريال مدريد” من شأنه أن يرفع قيمة اللاعب الجزائري.

كما أن “ليوناردو”، المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية، كان يفكر في التعاقد مع لاعب خط وسط قبل البحث عن ظهير أيمن بعد رحيل “توماس مونيي” إلى “بروسيا دورتموند”.

غير أن كل هذا سيتغير، فالنادي الباريسي مطالب بحسم الأمور في مركز الظهير الأيمن سواء بجلب “عطال” أو لاعب آخر.