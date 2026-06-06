اهتمام صيني بفتح فروع جديدة لمعهد كونفوشيوس بالجزائر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، ، وفدا علميا رفيع المستوى، يترأسه، وي يونغ، رئيس الصندوق الصيني الدولي للتربية.

اللقاء جرى بمقر الوزارة وحضره سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غونغلي،

وخلال اللقاء أبدى وي يونغ، إهتمامه بفتح عديد الفروع لمعهد كونفوسيوش لتعليم اللغة الصينية، في ظل النجاح الكبير الذي يشهده المعهد.

ومن جهته دعا بداري، وي يونغ إلى تعميق التعاون مستقبلا في مجال العلوم والتكنولوجيا، بين المدارس الخمس العليا بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن-سيدي عبد الله والجامعات الصينية المرموقة.