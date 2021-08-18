اهم قرارات رئيس الجمهورية في الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن

خصص الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة. وكذا والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر.

وخلال الإجتماع اسدى الرئيس تبون تعليمات وأوامر هامة نذكر منها:

تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين. وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا.

لا سيما المنظمة الإرهابية الماك mak التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني

إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.

وعقب تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، منها ولايتي تيزي وزو وبجاية. تقرر:

على جميع القطاعات متابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين “الماك” و “رشاد” في إشعالها.

ثبوت تورط الحركتين الإرهابيتين MAK و ” رشاد ” في جريمة قتل ” جمال بن سماعيل

تكثيـف الجهود الأمنية للقبض على المتورطين في جريمة قتل ” جمال بن سماعيل ”

تكثيـف الجهود الأمنية للقبض على المتورطين في جريمة حرق ” الغابات ”

تكليف الجيش الوطني الشعبي بإقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق.

التشديد على قدسية الوحدة الوطنية.

كما إغتنم ارئيس الجمهورية الفرصة بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري. وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.