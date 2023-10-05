اهم مخرجات إجتماع الحكومة 

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان عدد من مشاريع قوانين.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى درست الحكومة عدد من مشاريع قوانين قدّمها كل من وزير المالية، النقل، والداخلية.

وخلال الإجتماع درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون المالية لسنة 2024.

كما قدم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ. بالإضافة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.