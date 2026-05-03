أوبك+.. عرقاب يشارك في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع. في إطار إعلان التعاون (أوبك+) التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج. وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا.

ويأتي اجتماع دول الأوبك، في إطار المتابعة المنتظمة للوضعية الدولية لسوق النفط. ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول من أجل سوق مستقرة ومتوازنة. وهذا بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي واطارات من القطاع.

وخلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييما معمقا وبناء لآفاق السوق النفطية الدولية على المدى القصير. وفي سياق اقتصادي عالمي يتجه نحو الاستقرار التدريجي، سجلوا مؤشرات انتعاش مشجعة، مدعومة بديناميكية طلب. ينتظر أن تتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة. كما يرتقب أن يفسح التباطؤ المسجل خلال الفترة الأخيرة. والمرتبط جزئيا بعوامل موسمية، المجال تدريجيا لتحسن في استهلاك النفط، مدفوعا بأساسيات إجمالية قوية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على زيادة جماعية في الإنتاج قدرها 188 ألف برميل يوميا لشهر جوان. وبالنسبة للجزائر، يمثل ذلك زيادة قدرها 6000 برميل يوميا خلال نفس الفترة.

وجدد المشاركون، في الختام، تأكيد تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، وكذا عزمهم على العمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي. بما يدعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها.

